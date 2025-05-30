14

Аморим о том, уйдет ли Бруну из «МЮ»: «Не думаю. Он отказался от многих предложений»

Рубен Аморим сомневается, что Бруну Фернандеш покинет «МЮ».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» готов предложить манкунианцам 100 млн евро за полузащитника, а самому игроку – почти втрое увеличить зарплату. 

Главного тренера «МЮ» Рубена Аморима спросили, уйдет ли Бруну.

«Не думаю. Точно не знаю, никто не знает. Думаю, он хочет остаться. Он отказывается от многих предложений», – сказал Аморим.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Саймона Стоуна
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аль-Хилаль» готов заплатить «МЮ» 100 млн фунтов за Бруну, а игроку почти утроить зарплату. Хавбек зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю (Sky Sports)
6230 мая, 14:38
«Аль-Хилаль» надеется подписать Бруну до КЧМ. Саудовцы считают, что «МЮ» примет крупное предложение (ESPN)
2230 мая, 13:32
Главные новости
Ковачичу прооперировали ахилл. Хавбек «Ман Сити» пропустит около 3 месяцев
4 минуты назад
Лангович о конфликте Пьянича и Комличенко в серии пенальти в Кубке: «Миралем должен был передать мяч Николаю, но просто отшвырнул его. Некрасиво, я считаю»
19 минут назад
«Штутгарт» запросит у «Реала» 50+ млн евро за Штиллера. Клубы еще не ведут переговоры, хавбек нравится Алонсо и хотел бы перейти (As)
717 минут назад
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1333 минуты назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
345 минут назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
745 минут назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
26сегодня, 09:48
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
8сегодня, 09:48
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
8сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
8сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Хвича репостнул картинку с Роналду и кубком ЛЧ, подписанную: «По стопам своего кумира ❤️🏆»
412 минут назадФото
Мусаев о Кордобе: «Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне. Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то»
123 минуты назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
36 минут назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
56 минут назад
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
159 минут назад
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
1сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44