Аморим о том, уйдет ли Бруну из «МЮ»: «Не думаю. Он отказался от многих предложений»

Рубен Аморим сомневается, что Бруну Фернандеш покинет «МЮ».

Ранее сообщалось , что «Аль-Хилаль » готов предложить манкунианцам 100 млн евро за полузащитника, а самому игроку – почти втрое увеличить зарплату.

Главного тренера «МЮ » Рубена Аморима спросили, уйдет ли Бруну .

«Не думаю. Точно не знаю, никто не знает. Думаю, он хочет остаться. Он отказывается от многих предложений», – сказал Аморим.