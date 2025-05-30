Аморим о том, уйдет ли Бруну из «МЮ»: «Не думаю. Он отказался от многих предложений»
Рубен Аморим сомневается, что Бруну Фернандеш покинет «МЮ».
Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» готов предложить манкунианцам 100 млн евро за полузащитника, а самому игроку – почти втрое увеличить зарплату.
Главного тренера «МЮ» Рубена Аморима спросили, уйдет ли Бруну.
«Не думаю. Точно не знаю, никто не знает. Думаю, он хочет остаться. Он отказывается от многих предложений», – сказал Аморим.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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