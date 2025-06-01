Маротта о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» заслужил поражение, соперник превосходил нас во всем. С Индзаги встретимся на следующей неделе, мнение нисколько не изменилось»

Президент «Интера» высказался о поражении в финале Лиги чемпионов.

«Интер » проиграл «ПСЖ » со счетом 0:5 в решающем матче турнира.

«Это был негативный вечер, соперник превосходил нас во всем, мы заслужили поражение, это очевидно. Это не перечеркивать весь сезон, мы играли с очень сильной командой. Я хочу поблагодарить болельщиков, которые приехали сюда, но это был абсолютно негативный вечер.

Выйти на эту стадию было очень сложно, но мы заслужили это, победив такие команды, как «Барселона» и «Бавария». Я хочу поблагодарить наших игроков и нашего тренера, мы провели 59 матчей, и это показало, что эта команда и этот клуб заслужили выйти на эту стадию.

Индзаги? Мнение нисколько не изменилось. Мы договорились встретиться на следующей неделе. Контракт Индзаги действует еще один год, и за 4 года он доказал, что справляется с поставленной задачей, нужно отдать должное его профессионализму. Плохой вечер не перечеркивает все заслуги», – сказал Беппе Маротта .