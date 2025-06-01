Индзаги о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» пропустил голы, которые никогда не пропускал до сегодняшнего дня. Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали»

Симоне Индзаги высказался о поражении в финале Лиги чемпионов.

«Интер» проиграл «ПСЖ » со счетом 0:5 в решающем матче турнира.

«Я горжусь этими ребятами. Сегодня мы встретились с командой, которая заслужила победить, которая возможно, сильнее, чем мы.

Мы плохо вошли в игру, пропустили голы, а затем стали играть слишком широко, облегчив задачу «ПСЖ». Мы пропустили голы, которые никогда не пропускали до сегодняшнего дня.

Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали. Мы должны были работать лучше, в первую очередь я. Да, в этом сезоне мы без титулов, но это нормально, нужно отдать должное этой команде».

О будущем

«В ближайшие дни мы с клубом подумаем, сейчас слишком грустно, чтобы думать об этом. У нас будет время принять спокойное решение. Клуб всегда с нами, они тоже испытывают горечь в этот момент», – сказал главный тренер «Интера ».