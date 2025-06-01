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Сакки о финале ЛЧ: «ПСЖ» бежал со скоростью 160 км в час, они играли с закрытыми глазами. Разница с «Интером» была слишком очевидна – я не видел игры от команды Индзаги»

Арриго Сакки отметил серьезное превосходство «ПСЖ» над «Интером» в финале ЛЧ.

Парижане разгромили миланцев (5:0) в финальном матче Лиги чемпионов.

«Первый гол французов прекрасен с точки зрения построения, потому что Витинья отдает блестящую передачу на решающий ассист Дуэ, но как можно позволить соперникам свободно играть в твоей зоне без малейшего сопротивления?

Удвоение преимущества – результат очень быстрой контратаки и неудачной обороны [«Интера»] на противоположной стороне. Слишком много упущенной концентрации для команды, которая играет в Лиге чемпионов. Я должен быть честен: учитывая индивидуальность, проявленную в течение сезона, и опыт игроков Симоне Индзаги, я не ожидал такого болезненного начала.

Честно говоря, я не знаю, что произошло, потому что некоторые ситуации нужно пережить лично, чтобы иметь возможность судить о них, но мне хочется сказать, что разница «в ногах», как говорят в футболе, имела значение. «ПСЖ» бежал со скоростью 160 километров в час, а может, и больше. «Интер», с другой стороны, бегал трусцой.

В результате «нерадзурри» так и не удалось создать никакой опасности перед воротами Доннаруммы, за исключением обычных стандартных положений. Французы, напротив, всегда пытались играть с мячом, они перемещали его, заставляя «Интер» преследовать их, и они показали, как играть на международном уровне.

Я восхищался прежде всего организацией, которую Луис Энрике дал своей команде: казалось, что французы играли с закрытыми глазами, они всегда были там, в каждой зоне поля, они никогда не попадали в неприятности и всегда знали, как управлять ситуациями, даже самыми сложными.

Во втором тайме был тот же сценарий. «Интер» пытался вернуться в игру, но разница, как на техническом, так и на физическом уровне, была слишком очевидна. «Нерадзурри» не производили впечатления, что они способны создать важный момент, я не видел игры от команды Индзаги, в этом проблема», – написал бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии.

Сакки о финале ЛЧ: «Триумф футбола, «ПСЖ» доминировал повсюду. «Интер» испугался и совершенно не представлял, как себя вести»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЛига чемпионов УЕФА
logoлига 1 Франция
logoИнтер
logoПСЖ
logoсерия А Италия
logoДезире Дуэ
Арриго Сакки
logoЛуис Энрике
logoСимоне Индзаги
logoВитинья
logoДжанлуиджи Доннарумма
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