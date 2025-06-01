Абаскаль о мексиканской еде: «Очень нравится местная кухня, особенно тако. Это моя слабость, обожаю их»
Гильермо Абаскаль высоко отозвался о мексиканской кухне.
– Вам нравится мексиканская еда?
– Честно говоря, мне очень нравится мексиканская кухня, я просто обожаю тако. Обожаю их.
В целом и мексиканская, и перуанская кухни потрясающие, но если нужно выбирать, то в этом случае я выбираю мексиканскую, особенно из-за тако – это моя слабость, – сказал экс-главный тренер «Спартака», возглавивший мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Гильермо Абаскаль: «В «Спартаке» мне доверяли и максимально все облегчали. В Москве было наиболее комфортно тренировать»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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