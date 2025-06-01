Абаскаль о мексиканской еде: «Очень нравится местная кухня, особенно тако. Это моя слабость, обожаю их»

Гильермо Абаскаль высоко отозвался о мексиканской кухне.

– Вам нравится мексиканская еда?

– Честно говоря, мне очень нравится мексиканская кухня, я просто обожаю тако. Обожаю их.

В целом и мексиканская, и перуанская кухни потрясающие, но если нужно выбирать, то в этом случае я выбираю мексиканскую, особенно из-за тако – это моя слабость, – сказал экс-главный тренер «Спартака », возглавивший мексиканский «Атлетико Сан-Луис ».

Гильермо Абаскаль: «В «Спартаке» мне доверяли и максимально все облегчали. В Москве было наиболее комфортно тренировать»