Бояринцев о «Спартаке»: «Команда похожа на ту, что была при Абаскале – могут выдать 4-5 ярких матчей, а потом провалиться. Работу Станковича оценить сложно»
Денис Бояринцев считает, что «Спартак» играет так же, как при Гильермо Абаскале.
«Сложно их оценивать сейчас. Команда похожа на ту, что была при Абаскале. Могут выдать четыре-пять ярких матчей, а потом провалиться. Есть какая-то недосказанность.
Работу Станковича оценить сложно. Перед тренером стояли задачи, был хороший карт-бланш. Но видите, продлили же контракт с ним. Руководство доверяет ему, но посмотрим, что будет дальше», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Деян Станкович возглавил «Спартак» перед стартом минувшего сезона. Команда заняла четвертое место в Мир РПЛ, набрав 57 очков в 30 матчах. Гильермо Абаскаль руководил клубом с июня 2022 по апрель 2024 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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