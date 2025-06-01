Гильермо Абаскаль: «В «Спартаке» мне доверяли и максимально все облегчали. В Москве было наиболее комфортно тренировать»

Гильермо Абаскаль рассказал, что ему было комфортно работать в «Спартаке».

– Вы тренировали в нескольких странах – в Швейцарии, Италии, Греции и России. Где вам больше всего понравилось работать?

– Наиболее комфортно мне было тренировать в Москве. Масштабы «Спартака» огромны, но в то же время они делали все, чтобы максимально все облегчить для тебя.

В московском клубе мне полностью доверяли – и это сыграло роль. Была атмосфера, позволявшая работать, развивать проект и расти профессионально. Более того, мы постоянно получали заботу и поддержку. Нам все максимально упрощали.

У меня также очень хорошие воспоминания о Швейцарии. Это мой первый тренерский опыт за границей в 2017-м. В итоге у меня появилась возможность потренировать три команды. Я дебютировал в Лиге конференций с «Базелем», пережив очень важные моменты.

Швейцария помогла мне стабилизировать карьеру молодого тренера, ведь я покинул родину в 27 лет. Но опыт в Москве ознаменовал «до» и «после» в моей карьере, – сказал главный тренер мексиканского «Атлетико Сан-Луис».