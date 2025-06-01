Абаскаль про ситуацию с Промесом в «Спартаке»: «Это как внезапная потеря кого-то очень близкого – почти как сына в команде. Тяжелое испытание, мы болезненно это переживали»

Гильермо Абаскаль вспомнил ситуацию с Квинси Промесом.

– В «Спартаке» ты работал с Квинси Промесом, которого приговорили к шести годам тюрьмы за наркотрафик. Как ты пережил эту ситуацию?

– Я говорил не раз: можно провести много лет в профессии и ни разу не столкнуться с таким, но мне пришлось пережить это всего через восемь-десять лет карьеры. Произошедшее с Квинси Промесом – очень тяжелое испытание.

Мы были на сборах, когда он не прошел проверку в аэропорту – с этого все и началось. Это стало шоком, ведь он был с нами, нормально тренировался, все шло как обычно. Мы болезненно это переживали.

Независимо от того, что потом произошло и какие были судебные решения, мы прежде всего люди. Когда ты каждый день общаешься с кем-то, между вами неизбежно возникает связь. А тут – внезапно теряешь контакт и ничего не знаешь. Были тяжелые месяцы, полные неопределенности и недостатка информации. Было трудно это переварить.

Недавно мне посчастливилось встретиться с ним в Дубае. И хоть каждый выбирает свой путь, в футбольном плане я могу сказать о нем только хорошее. Квинси – выдающийся игрок, преданный делу и настоящий лидер в коллективе. Именно поэтому все это далось так тяжело. Это как если бы ты внезапно потерял кого-то очень близкого – почти как сына в команде. Это опыт, который я искренне надеюсь больше никогда не пережить, но который многому меня научил – и как человека, и как тренера, – сказал бывший тренер «Спартака».