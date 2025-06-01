  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абаскаль про ситуацию с Промесом в «Спартаке»: «Это как внезапная потеря кого-то очень близкого – почти как сына в команде. Тяжелое испытание, мы болезненно это переживали»
6

Абаскаль про ситуацию с Промесом в «Спартаке»: «Это как внезапная потеря кого-то очень близкого – почти как сына в команде. Тяжелое испытание, мы болезненно это переживали»

Гильермо Абаскаль вспомнил ситуацию с Квинси Промесом.

– В «Спартаке» ты работал с Квинси Промесом, которого приговорили к шести годам тюрьмы за наркотрафик. Как ты пережил эту ситуацию?

– Я говорил не раз: можно провести много лет в профессии и ни разу не столкнуться с таким, но мне пришлось пережить это всего через восемь-десять лет карьеры. Произошедшее с Квинси Промесом – очень тяжелое испытание.

Мы были на сборах, когда он не прошел проверку в аэропорту – с этого все и началось. Это стало шоком, ведь он был с нами, нормально тренировался, все шло как обычно. Мы болезненно это переживали.

Независимо от того, что потом произошло и какие были судебные решения, мы прежде всего люди. Когда ты каждый день общаешься с кем-то, между вами неизбежно возникает связь. А тут – внезапно теряешь контакт и ничего не знаешь. Были тяжелые месяцы, полные неопределенности и недостатка информации. Было трудно это переварить.

Недавно мне посчастливилось встретиться с ним в Дубае. И хоть каждый выбирает свой путь, в футбольном плане я могу сказать о нем только хорошее. Квинси – выдающийся игрок, преданный делу и настоящий лидер в коллективе. Именно поэтому все это далось так тяжело. Это как если бы ты внезапно потерял кого-то очень близкого – почти как сына в команде. Это опыт, который я искренне надеюсь больше никогда не пережить, но который многому меня научил – и как человека, и как тренера, – сказал бывший тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
logoГильермо Абаскаль
logoКвинси Промес
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Абаскаль об увольнении из «Гранады» после 1 победы в 6 матчах: «Футбол поставит тебя на законное место. Нельзя оценивать работу на основу шести игр»
151 июня, 12:45
Мостовой о финале ЛЧ: «Интер» играл так, как будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско. Бездарно»
991 июня, 11:14
Гильермо Абаскаль: «В «Спартаке» мне доверяли и максимально все облегчали. В Москве было наиболее комфортно тренировать»
301 июня, 09:15
Абаскаль – в фарме «Атлетико». Мексиканском
2431 мая, 15:40
Главные новости
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
1815 минут назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
119 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
125 минут назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4429 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
737 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
646 минут назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
1056 минут назад
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
11сегодня, 11:51
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
34сегодня, 11:40
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
32сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
218 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
237 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
338 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
959 минут назад
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18