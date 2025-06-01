Абаскаль об увольнении из «Гранады» после 1 победы в 6 матчах: «Футбол поставит тебя на законное место. Нельзя оценивать работу на основу шести игр»

Гильермо Абаскаль вспомнил период работы в «Гранаде».

В сентябре прошлого года Абаскаля уволили из «Гранады» после одной победы в 6 матчах второго дивизиона Испании.

– Вы были главным тренером «Гранады» в шести матчах во втором дивизионе. Это ваш первый тренерский опыт в Испании. Как состоялся уход?

– Время все расставляет по своим местам. Мы, тренеры, вынуждены принимать решения – часто в очень короткие сроки. И это часть работы. Но футбол рано или поздно поставит тебя на законное место.

В моем случае уход был преждевременным, это ясно. Думаю, нельзя оценивать работу только на основе шести игр, особенно когда данные указывают на то, что команда может обрести стабильность.

У нас не было возможности продолжить, но, вероятно, так даже и лучше. Если нет возможности работать в подходящих условиях, лучше не работать. Однако я желаю клубу всего наилучшего. Такого рода опыт оставляет тебя с важными размышлениями.

Нужна стабильность, чтобы проект процветал. Имя тренера не имеет значения. Если проект не поддерживается, все очень сложно. У нас остается чувство, что мы могли добиться большего, – сказал главный тренер мексиканского «Атлетико Сан-Луис ».