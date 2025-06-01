«Я бы отдал «Золотой мяч» Дембеле за то, как он защищался в финале ЛЧ. Он заслуживает эту награду не только за титулы и голы, но и за то, как он прессинговал». Энрике о вингере «ПСЖ»

Луис Энрике заявил, что отдал бы Усману Дембеле «Золотой мяч» за работу в обороне.

«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов , разгромив «Интер » в финале турнира – 5:0.

«Всех волнует, кому бы я отдал «Золотой мяч». Я бы отдал «Золотой мяч » Усману Дембеле за то, как он защищался в этом финале. Это и называется вести за собой команду.

Я искренне верю, что он, без сомнения, заслуживает эту награду не только за титулы, которые он выиграл, или за забитые голы, но и за то, как он прессинговал. Он делал это на протяжении всего сезона, но в этом финале – просто потрясающе», – сказал главный тренер «ПСЖ ».