«Я бы отдал «Золотой мяч» Дембеле за то, как он защищался в финале ЛЧ. Он заслуживает эту награду не только за титулы и голы, но и за то, как он прессинговал». Энрике о вингере «ПСЖ»
Луис Энрике заявил, что отдал бы Усману Дембеле «Золотой мяч» за работу в обороне.
«ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов, разгромив «Интер» в финале турнира – 5:0.
«Всех волнует, кому бы я отдал «Золотой мяч». Я бы отдал «Золотой мяч» Усману Дембеле за то, как он защищался в этом финале. Это и называется вести за собой команду.
Я искренне верю, что он, без сомнения, заслуживает эту награду не только за титулы, которые он выиграл, или за забитые голы, но и за то, как он прессинговал. Он делал это на протяжении всего сезона, но в этом финале – просто потрясающе», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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