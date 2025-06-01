Дембеле стал явным фаворитом «Золотого мяча» у букмекеров после финала ЛЧ. Коэффициент обвалился с 2.50 до 1.50

Усман Дембеле укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» по версии букмекеров.

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0). Дембеле сделал две голевые передачи.

До финала ЛЧ в линии на «ЗМ» француз оценивался почти наравне с Ламином Ямалем. После финала коэффициент на Дембеле упал с 2.50 до 1.50, на Ямаля поднялся с 2.60 до 3.80.

Обладатель «Золотого мяча» в 2025 году по версии букмекеров:

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1.50;

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.80;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 11.00;

4. Хвича Кварацхелия («ПСЖ») – 21.00;

5. Лаутаро Мартинес («Интер») – 21.00.

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