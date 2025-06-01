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Дуэ и Энрике получили десятки за финал ЛЧ от L’Équipe. По 8 баллов у Дембеле и Хакими, Хвичу и Доннаруму оценили на 7

Дезире Дуэ получил высший балл в «ПСЖ» за финал ЛЧ от L’Équipe.

Парижский клуб разгромил «Интер» (5:0) в финальном матче турнира.

19-летний полузащитник парижан, отметившийся в матче дублем и ассистом, получил 10 баллов. Такую же оценку L’Équipe поставила главному тренеру команды Луису Энрике.

По 8 баллов заработали Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Фабиан Руис, ВитиньяЖоау Невеш и Вильян Пачо

На 7 баллов издание оценило игру Хвичи Кварацхелии, Джанлуиджи Доннарумы, Маркиньоса и Нуну Мендеша.

Димарко получил единицу за финал ЛЧ от L’Équipe. По 2 балла у Индзаги, Лаутаро, Зоммера, Ачерби, Думфриса, Бареллы, Мхитаряна и Чалханоглу

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoИнтер
logoУсман Дембеле
logoЛуис Энрике
logoАшраф Хакими
logoФабиан Руис
logoВитиньо Коэльо
logoЖоау Невеш
logoВильян Пачо
logoХвича Кварацхелия
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМаркиньос
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