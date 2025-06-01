Дуэ и Энрике получили десятки за финал ЛЧ от L’Équipe. По 8 баллов у Дембеле и Хакими, Хвичу и Доннаруму оценили на 7
Дезире Дуэ получил высший балл в «ПСЖ» за финал ЛЧ от L’Équipe.
Парижский клуб разгромил «Интер» (5:0) в финальном матче турнира.
19-летний полузащитник парижан, отметившийся в матче дублем и ассистом, получил 10 баллов. Такую же оценку L’Équipe поставила главному тренеру команды Луису Энрике.
По 8 баллов заработали Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш и Вильян Пачо.
На 7 баллов издание оценило игру Хвичи Кварацхелии, Джанлуиджи Доннарумы, Маркиньоса и Нуну Мендеша.
Димарко получил единицу за финал ЛЧ от L’Équipe. По 2 балла у Индзаги, Лаутаро, Зоммера, Ачерби, Думфриса, Бареллы, Мхитаряна и Чалханоглу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости