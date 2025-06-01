Дембеле о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Парижане это заслужили, выдающееся событие. Давайте отпразднуем, но не разрушайте ничего, пожалуйста!»

Усман Дембеле призвал фанатов «ПСЖ» не устраивать беспорядки после победы в ЛЧ.

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив «Интер » в финале (5:0).

«Парижане заслужили это после стольких лет страданий. Были и трудности, и хорошие времена. Клуб заслуживает этого. Первая Лига чемпионов в истории «ПСЖ» – это нечто исключительное. Финал был выдающимся, как и выступление в целом, хоть поначалу и было тяжело.

В Париже будет просто невероятно. Но, пожалуйста, не разрушайте ничего! Никакого насилия. Мы просто спокойно отпразднуем!» – сказал вингер «ПСЖ» в интервью Тьерри Анри в эфире CBS.

«ПСЖ» выиграл ЛЧ – такую долгожданную!

«ПСЖ» зажег весь Париж. Окрасил даже Эйфелеву башню