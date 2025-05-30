Мостовой включил Пиняева, Лусиано, Сперцяна, Осипенко и Глушенкова в сборную сезона РПЛ. В ней 5 новых игроков по сравнению со сборной, составленной им несколько дней назад

Александр Мостовой составил символическую сборную сезона РПЛ.

Экс-игрок «Спартака» и сборной России назвал лучших игроков сезона Мир РПЛ-2024/25.

Вратарь : Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники : Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Витор Тормена («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»).

Полузащитники : Матвей Кисляк (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).

Нападающие : Лусиано Гонду («Зенит»).

Примечательно, что несколько дней назад Мостовой составлял сборную в эфире канала «Спартак Шоу». Тогда сборная от Мостового выглядела так.

Голкипер : Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники : Диего Коста («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»), Мойзес Барбоза, Виллиан Роша (оба – ЦСКА).

Полузащитники : Эсекиэль Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Нападающие : Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду («Зенит»).

Стоит отметить, что на канале «Спартак Шоу» Мостовому предоставили заранее собранную сборную, но он мог вносить изменения и поменять хоть всех игроков.

В сегодняшней сборной, собранной Александром Мостовым, появилось 5 новых игроков по сравнению с командой, которую он выбрал несколько дней назад.