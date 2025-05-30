Мостовой включил Пиняева, Лусиано, Сперцяна, Осипенко и Глушенкова в сборную сезона РПЛ. В ней 5 новых игроков по сравнению со сборной, составленной им несколько дней назад
Экс-игрок «Спартака» и сборной России назвал лучших игроков сезона Мир РПЛ-2024/25.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Мойзес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Витор Тормена («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»).
Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»).
Нападающие: Лусиано Гонду («Зенит»).
Примечательно, что несколько дней назад Мостовой составлял сборную в эфире канала «Спартак Шоу». Тогда сборная от Мостового выглядела так.
Голкипер: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Густаво Мантуан («Зенит»), Мойзес Барбоза, Виллиан Роша (оба – ЦСКА).
Полузащитники: Эсекиэль Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Лусиано Гонду («Зенит»).
Стоит отметить, что на канале «Спартак Шоу» Мостовому предоставили заранее собранную сборную, но он мог вносить изменения и поменять хоть всех игроков.
В сегодняшней сборной, собранной Александром Мостовым, появилось 5 новых игроков по сравнению с командой, которую он выбрал несколько дней назад.