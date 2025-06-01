Николич – лучший тренер Кубка России. Маркиньос, 5 игроков ЦСКА и 3 из «Ростова» – в символической сборной

Марко Николич признан лучшим тренером текущего Фонбет Кубка России.

Серб вывел ЦСКА в Суперфинал и набрал 56% голосов по итогам опроса.

В символическую сборную турнира вошли: Рустам Ятимов («Ростов») – Станислав Поройков («Тюмень »), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша , Мойзес – Матвей Кисляк (все – ЦСКА), Александр Саплинов («Спартак» Кострома), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Маркиньос («Спартак») – Егор Голенков («Ростов»), Секу Койта (ЦСКА).

Сегодня в Суперфинале в «Лужниках» ЦСКА сыграет с «Ростовом».