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Николич – лучший тренер Кубка России. Маркиньос, 5 игроков ЦСКА и 3 из «Ростова» – в символической сборной

Марко Николич признан лучшим тренером текущего Фонбет Кубка России.

Серб вывел ЦСКА в Суперфинал и набрал 56% голосов по итогам опроса.

В символическую сборную турнира вошли: Рустам Ятимов («Ростов») – Станислав ПоройковТюмень»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес – Матвей Кисляк (все – ЦСКА), Александр Саплинов («Спартак» Кострома), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Маркиньос («Спартак») – Егор Голенков («Ростов»), Секу Койта (ЦСКА).

Сегодня в Суперфинале в «Лужниках» ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Фонбет Кубка России
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logoТюмень
logoМаркиньос Коста
Мойзес
logoЕгор Голенков
logoМаксим Осипенко
logoСеку Койта
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logoВиллиан Роша
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