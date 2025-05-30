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  • Мовсесьян о селекции ЦСКА: «Мы указали: «Кисляк сильнее Айссауи». Но Федотова убедили в обратном, подставили – 6-е место, тренера убрали. «Блестящая работа»
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Мовсесьян о селекции ЦСКА: «Мы указали: «Кисляк сильнее Айссауи». Но Федотова убедили в обратном, подставили – 6-е место, тренера убрали. «Блестящая работа»

Андрей Мовсесьян высказался о селекции ЦСКА и увольнении Владимира Федотова.

– Главный вопрос, который у вас остался после ухода из ЦСКА?

– Если оглянуться назад, видно подтвержденное качество нашей работы – в виде прибыли с продаж игроков, серебряных медалей и завоевания Кубка. При этом [на руководящую должность] назначают другого человека. А каковы критерии назначения?

– Речь о Евгении Шевелеве. Почему клуб стал слушать его, а не вас? Потому что он – человек Орешкина, а вы – Гинера?

– Я человек не Орешкина и не Гинера. Я человек клуба. Мне дали в ЦСКА шанс, я себя проявил, вырос.

– Вы приводили пример: обсуждаете потенциального новичка с Федотовым, тот берет время на размышление. Дальше Шевелев приносит Федотову цифры, которые убеждают тренера: игрок не подходит. О каких цифрах речь?

– Например, мало передач под удар. Мы на это отвечаем: «Так человек сам забивает. Может, уровень партнеров у него недостаточный – потому берет на себя». В итоге этого человека купила за девять миллионов евро «Бенфика».

– Данные Шевелева были манипулятивны?

– Я озвучивал это. Статистика для меня полезна в рамках биг-дата, огромных массивов. На малых объемах – бесполезна. В случае Айссауи были оцифрованы пять матчей – и использованы как аргумент в его пользу.

Мы в отчетах прямо указали: «В Айссауи ничего нет. Кисляк сильнее!» Но выбор был сделан в пользу цифр. Убедили Федотова – тот дал добро. И в итоге тренера подставили. Шестое место, Федотова убрали. «Блестящая работа», – сказал бывший спортивный директор ЦСКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoВладимир Федотов
logoМатвей Кисляк
logoАндрей Мовсесьян
logoСид Ахмед Айссауи
logoпремьер-лига Россия
Евгений Шевелев
logoЕвгений Гинер
Максим Орешкин
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