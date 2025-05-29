10 игроков РПЛ, которые меня вдохновляют. Список Дорского

Я пишу о российском футболе на Спортсе’’ уже девять лет. Каждый сезон РПЛ дарит новых героев – и этот не исключение. Поэтому я собрал десять действующих футболистов лиги, которые сейчас вдохновляют меня поведением, чертами характера или деталями образа.

Это новый выпуск сериала Спортса’’ и «Балтики 0 Безалкогольное» о тех, кто проявляет силу духа и благородство, ведь эти качества важны не только в спорте, но и при создании хорошего продукта.

Сергей Петров – как быть полезным в любом возрасте

Петров оказался в «Краснодаре» еще в декабре 2012-го. Возможно, вы забыли: тогда почти 23-летний Петров был перспективным центральным полузащитником. Дальше – борьба за место в старте «Краснодара», переход на край обороны и несколько лет в основе.

С сезона-2020/21 Петрова мучали травмы: лишь раз за четыре года он отыграл больше 1000 минут, и даже тогда не дотянул до серьезного времени (1287 в 2021/22). Казалось, в этом чемпионате будет так же. Но сначала Петров вылечил очередную травму, затем качественно закрыл проблемный правый фланг обороны, а потом практически не подпустил к старту новичка Джованни Гонсалеса, который последние три сезона отыграл в Ла Лиге.

Лечи Садулаев – как не потерять себя после травмы

Травм не избежал и еще один герой моего топа – Лечи Садулаев. Первая половина сезона-2022/23 – его прорыв: закрепился в старте «Ахмата», восхитил лигу дриблингом и добавил в конкретике у чужих ворот. В апреле 2023-го резкий взлет прервал разрыв крестов.

Его я пропускаю через себя: шесть лет назад порвал кресты и повредил мениск, примерно понимаю, через что проходят футболисты, восстанавливаясь после такой травмы. К сожалению, теперь большинство моих попыток поиграть в футбол заканчиваются нытьем колена (сколько ни закачивай мышцы), поэтому я особенно восхищаюсь игроками, не регрессирующему после крестов.

Лечи не просто не регрессировал: он остался таким же быстрым и резким, постоянно лезет в обводку (2,4 успешные попытки за 90 минут, в этом сезоне больше только у Хуана Боселли из «Пари НН» и спартаковца Маркиньоса) и стал немного больше забивать и отдавать (3+3).

Нино – потому что Человечище

Совсем по другим причинам мне нравится Нино. Да, он самый надежный центральный защитник «Зенита», а в конце сезона еще и суперполезен на стандартах у чужих ворот, но бразилец выделяется не только на поле – просто прочитайте его интервью Спортсу’’ . В марте 2025-го Нино прочитал стихи из фильма «Брат-2», а в апреле дал короткий комментарий на русском после победы над «Краснодаром» (4:1).

Наверняка вы еще сильнее проникнитесь Нино, увидев его слова о сыне, который родился с синдром Дауна: «Я учусь быть не только отцом, но и стараться смотреть на мир его глазами. Вижу, как он счастлив, и хочу делать его еще счастливее. Я полностью на стороне людей, которых этот синдром не обошел стороной. Считаю, что очень важно уделять внимание этой категории людей».

Маркиньос – как отточить одно сильное качество

Изначально его переход в «Спартак» казался странной прихотью Деяна Станковича, но в середине осени мы увидели, насколько Маркиньос дисциплинирован, а уже к ее концу – как полезен у чужой штрафной. Вся лига знает об опасности кроссов Маркиньоса с правой ноги, но никто полноценно не может с ними справиться. Проблема «Спартака» – весной не оказалось других сильных атакующих аргументов.

Максим Мухин – как быть живым перед камерой

На неделе, запомнившейся вылетом «Зенита» и «Спартака» из Кубка России, было одно важное, хоть и незаметное событие – интервью Максима Мухина в первом тайме матча ЦСКА – «Зенит». Как всегда, Максим иронично отвечал на любые вопросы и смешно путал имена партнеров по ЦСКА. Это система: от Мухина мы уже видели и яркие интервью, и комичное фото после признания лучшим игроком матча.

Мухин – пример: нужно быть раскрепощенным перед камерой, даже если тебя этому не учили. Максим – здоровья, чаще ждем на поле.

Ираклий Квеквескири – как тащить себя на характере

Мухин дебютировал в РПЛ в 19 лет – и сразу заиграл в топ-клубе. Другой герой лиги последних сезонов, Ираклий Квеквескири, добрался до элиты только в 32 – в составе «Факела». При этом Квеквескири – воспитанник московского «Динамо», но не получил там шанса даже в дубле.

Штамп, но для Квеквескири правда нет авторитетов: он готов лететь в единоборство с любым игроком РПЛ, оспаривать любое решение судей, честно отвечать на вопросы обо всем после матчей. Конечно, его иногда подводят эмоции, но в целом без них «Факел» вряд ли бы продержался в вышке три сезона. Из-за тяжелого пути к большому футболу Квеквескири ценил каждую минуту на поле в РПЛ – и как минимум лидерскими качествами наверняка заслужил предложение от другого клуба элиты.

Эгаш Касинтура – как идти к мечте даже нестандартными путями

Еще сложнее дорога к РПЛ была у Эгаша Касинтуры – безусловного лидера махачкалинского «Динамо». В 2016-м 18-летний анголец Касинтура поступил в Кубанский государственный технологический университет по специальности «Эксплуатация и обслуживание добычи нефти». Через три года дебютировал в мини-футбольной Суперлиге за «Новую генерацию», а еще через два подписал контракт с футбольной «Уфой».

Касинтура – пример, как прийти к тому, что действительно любишь, через другие занятия. Это сильно перекликается с моей историей: я учился на юридическом, но все равно мечтал оказаться рядом с футболом.

Батраков и Кисляк – за разум и спокойствие в юном возрасте

Говоря о сезоне-2024/25, невозможно не упомянуть двух молодых звезд лиги. Конечно, они примеры, как проводить первый полноценный сезон в РПЛ, но при этом восхищать разным.

Батраков еще в юношеском футболе научился правильно избегать единоборств, понимая, что уступит в них из-за антропометрии (сейчас – рост 168 сантиметров, вес 60 килограммов). В РПЛ Алексей тоже быстро разобрался как получать мяч – и почти сразу же обострять. Да, Батраков мощнейше исполняет стандарты, но он очень хорош как ассистент и с игры – по передачам под удар с нее полузащитник «Локо» уступает только Барко.

Батраков в основном сверкал в первой части сезона, а вот вторая прошла как фестиваль Кисляка. На сборах Марко Николич наигрывал Кисляка левой восьмеркой, но после ухода Саши Зделара сдвинул Матвея в опорную зону. Кисляк – невероятное спокойствие и с мячом, и в обороне (выбор позиции, который позволяет либо быстро вступить в отбор, либо перекрыть опасную зону), большой объем и своевременное движение в организованном хаосе ромба ЦСКА.

Игорь Акинфеев – как оставаться голодным до побед

Список вдохновляющих игроков РПЛ у каждого свой. Возможно, ваш сильно отличается от моего, но, скорее всего, по одной позиции мы сойдемся.

Это Игорь Акинфеев, который старше Батракова и Кисляка на 19 лет. У Акинфеева есть все: безумное долголетие, верность, преодоление двух тяжелейших травм, порой необъяснимая жажда победы – даже когда ЦСКА всерьез не претендовал на большие титулы.

Абсолютное величие, которое до конца мы осознаем только после завершения его карьеры.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Александр Вильф, Григорий Сысоев; Pavel Kashaev/Global Look Press

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