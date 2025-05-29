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10 игроков РПЛ, которые меня вдохновляют. Список Дорского

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Я пишу о российском футболе на Спортсе’’ уже девять лет. Каждый сезон РПЛ дарит новых героев – и этот не исключение. Поэтому я собрал десять действующих футболистов лиги, которые сейчас вдохновляют меня поведением, чертами характера или деталями образа.

Это новый выпуск сериала Спортса’’ и «Балтики 0 Безалкогольное» о тех, кто проявляет силу духа и благородство, ведь эти качества важны не только в спорте, но и при создании хорошего продукта.

Сергей Петров – как быть полезным в любом возрасте

Петров оказался в «Краснодаре» еще в декабре 2012-го. Возможно, вы забыли: тогда почти 23-летний Петров был перспективным центральным полузащитником. Дальше – борьба за место в старте «Краснодара», переход на край обороны и несколько лет в основе. 

С сезона-2020/21 Петрова мучали травмы: лишь раз за четыре года он отыграл больше 1000 минут, и даже тогда не дотянул до серьезного времени (1287 в 2021/22). Казалось, в этом чемпионате будет так же. Но сначала Петров вылечил очередную травму, затем качественно закрыл проблемный правый фланг обороны, а потом практически не подпустил к старту новичка Джованни Гонсалеса, который последние три сезона отыграл в Ла Лиге.

Лечи Садулаев – как не потерять себя после травмы

Травм не избежал и еще один герой моего топа – Лечи Садулаев. Первая половина сезона-2022/23 – его прорыв: закрепился в старте «Ахмата», восхитил лигу дриблингом и добавил в конкретике у чужих ворот. В апреле 2023-го резкий взлет прервал разрыв крестов.

Его я пропускаю через себя: шесть лет назад порвал кресты и повредил мениск, примерно понимаю, через что проходят футболисты, восстанавливаясь после такой травмы. К сожалению, теперь большинство моих попыток поиграть в футбол заканчиваются нытьем колена (сколько ни закачивай мышцы), поэтому я особенно восхищаюсь игроками, не регрессирующему после крестов.

Лечи не просто не регрессировал: он остался таким же быстрым и резким, постоянно лезет в обводку (2,4 успешные попытки за 90 минут, в этом сезоне больше только у Хуана Боселли из «Пари НН» и спартаковца Маркиньоса) и стал немного больше забивать и отдавать (3+3). 

Нино – потому что Человечище

Совсем по другим причинам мне нравится Нино. Да, он самый надежный центральный защитник «Зенита», а в конце сезона еще и суперполезен на стандартах у чужих ворот, но бразилец выделяется не только на поле – просто прочитайте его интервью Спортсу’’. В марте 2025-го Нино прочитал стихи из фильма «Брат-2», а в апреле дал короткий комментарий на русском после победы над «Краснодаром» (4:1).

Наверняка вы еще сильнее проникнитесь Нино, увидев его слова о сыне, который родился с синдром Дауна: «Я учусь быть не только отцом, но и стараться смотреть на мир его глазами. Вижу, как он счастлив, и хочу делать его еще счастливее. Я полностью на стороне людей, которых этот синдром не обошел стороной. Считаю, что очень важно уделять внимание этой категории людей».

Маркиньос – как отточить одно сильное качество

Изначально его переход в «Спартак» казался странной прихотью Деяна Станковича, но в середине осени мы увидели, насколько Маркиньос дисциплинирован, а уже к ее концу – как полезен у чужой штрафной. Вся лига знает об опасности кроссов Маркиньоса с правой ноги, но никто полноценно не может с ними справиться. Проблема «Спартака» – весной не оказалось других сильных атакующих аргументов.

Максим Мухин – как быть живым перед камерой

На неделе, запомнившейся вылетом «Зенита» и «Спартака» из Кубка России, было одно важное, хоть и незаметное событие – интервью Максима Мухина в первом тайме матча ЦСКА – «Зенит». Как всегда, Максим иронично отвечал на любые вопросы и смешно путал имена партнеров по ЦСКА. Это система: от Мухина мы уже видели и яркие интервью, и комичное фото после признания лучшим игроком матча.

Мухин – пример: нужно быть раскрепощенным перед камерой, даже если тебя этому не учили. Максим – здоровья, чаще ждем на поле.

Ираклий Квеквескири – как тащить себя на характере

Мухин дебютировал в РПЛ в 19 лет – и сразу заиграл в топ-клубе. Другой герой лиги последних сезонов, Ираклий Квеквескири, добрался до элиты только в 32 – в составе «Факела». При этом Квеквескири – воспитанник московского «Динамо», но не получил там шанса даже в дубле.

Штамп, но для Квеквескири правда нет авторитетов: он готов лететь в единоборство с любым игроком РПЛ, оспаривать любое решение судей, честно отвечать на вопросы обо всем после матчей. Конечно, его иногда подводят эмоции, но в целом без них «Факел» вряд ли бы продержался в вышке три сезона. Из-за тяжелого пути к большому футболу Квеквескири ценил каждую минуту на поле в РПЛ – и как минимум лидерскими качествами наверняка заслужил предложение от другого клуба элиты.

Эгаш Касинтура – как идти к мечте даже нестандартными путями

Еще сложнее дорога к РПЛ была у Эгаша Касинтуры – безусловного лидера махачкалинского «Динамо». В 2016-м 18-летний анголец Касинтура поступил в Кубанский государственный технологический университет по специальности «Эксплуатация и обслуживание добычи нефти». Через три года дебютировал в мини-футбольной Суперлиге за «Новую генерацию», а еще через два подписал контракт с футбольной «Уфой».

Касинтура – пример, как прийти к тому, что действительно любишь, через другие занятия. Это сильно перекликается с моей историей: я учился на юридическом, но все равно мечтал оказаться рядом с футболом. 

Батраков и Кисляк – за разум и спокойствие в юном возрасте

Говоря о сезоне-2024/25, невозможно не упомянуть двух молодых звезд лиги. Конечно, они примеры, как проводить первый полноценный сезон в РПЛ, но при этом восхищать разным. 

Батраков еще в юношеском футболе научился правильно избегать единоборств, понимая, что уступит в них из-за антропометрии (сейчас – рост 168 сантиметров, вес 60 килограммов). В РПЛ Алексей тоже быстро разобрался как получать мяч – и почти сразу же обострять. Да, Батраков мощнейше исполняет стандарты, но он очень хорош как ассистент и с игры – по передачам под удар с нее полузащитник «Локо» уступает только Барко. 

Батраков в основном сверкал в первой части сезона, а вот вторая прошла как фестиваль Кисляка. На сборах Марко Николич наигрывал Кисляка левой восьмеркой, но после ухода Саши Зделара сдвинул Матвея в опорную зону. Кисляк – невероятное спокойствие и с мячом, и в обороне (выбор позиции, который позволяет либо быстро вступить в отбор, либо перекрыть опасную зону), большой объем и своевременное движение в организованном хаосе ромба ЦСКА. 

Игорь Акинфеев – как оставаться голодным до побед

Список вдохновляющих игроков РПЛ у каждого свой. Возможно, ваш сильно отличается от моего, но, скорее всего, по одной позиции мы сойдемся.

Это Игорь Акинфеев, который старше Батракова и Кисляка на 19 лет. У Акинфеева есть все: безумное долголетие, верность, преодоление двух тяжелейших травм, порой необъяснимая жажда победы – даже когда ЦСКА всерьез не претендовал на большие титулы.

Абсолютное величие, которое до конца мы осознаем только после завершения его карьеры. 

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Александр Вильф, Григорий Сысоев; Pavel Kashaev/Global Look Press

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logoНино Мота
logoИгорь Акинфеев
logoМатвей Кисляк
logoИраклий Квеквескири
logoМаркиньос Коста
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
logoЛечи Садулаев
logoЭгаш Касинтура
logoМаксим Мухин
logoСергей Петров
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66 комментариев
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Неожиданная и классная статья. Вообще не помню статьи, которые были посвящены благодарностям. Читать было интересно, спасибо!
в списке и так многовато игроков ЦСКА, но как же хочется выделить Мойзеса. фантастическая заряженность на каждый эпизод. и это в нашей "болотной" лиге. еще и надежен как стена. ну а интервью на русском в перерыве матча - вишенка на торте
Ответ ХольтманЖеня
Комментарий удален модератором
Вообще люди зажрались ))) у нас чемпионат до сих пор а топ 10 в Европе , на момент отстранения был на 8, ну даже пускай будет 11-12 окей, но вот это называют дном
А остальным кто ниже 40 плюс ассоциациям в уефа тогда вообще не играть ? А сколько в мире еще более слабых чемпионатов ..

Кстати забавно когда вспоминают «золотой» конец 90-х и самое начало 2000-х типо в сравнению с сейчас , забывают что тогда чемпионат был на 20+ местах ))) до победы ЦСКА в 2005
Каждый помнит что хочет помнить короче
Дзюба где? Как человек, который всё ищет и ищет новые вызовы, даже если их там нет.
Ответ Абдулов Алексей
Дзюба где? Как человек, который всё ищет и ищет новые вызовы, даже если их там нет.
В Акроне)
Ответ Юрий Кечко
Вообще люди зажрались ))) у нас чемпионат до сих пор а топ 10 в Европе , на момент отстранения был на 8, ну даже пускай будет 11-12 окей, но вот это называют дном А остальным кто ниже 40 плюс ассоциациям в уефа тогда вообще не играть ? А сколько в мире еще более слабых чемпионатов .. Кстати забавно когда вспоминают «золотой» конец 90-х и самое начало 2000-х типо в сравнению с сейчас , забывают что тогда чемпионат был на 20+ местах ))) до победы ЦСКА в 2005 Каждый помнит что хочет помнить короче
Интересно, откуда у вас появились 20+ места? Вот взял рейтинг УЕФА за сезон 99/2000, там Россия на седьмом месте между Голландией и Португалией. Воистину, каждый помнит то, что помнится..
В части про Садулаева приведена статистика обводок, согласно которой он самый успешный дриблер. Буквально недавно я читал хвалебную статью об Энрике, про которого тоже было написано, что он самый успешный дриблер. И список дриблеров, указанный в той статье, ни одной фамилией не совпадал с этой.
Откуда такие разночтения в статистике?
В восторге от игры Кисляка по весне. Уверенно не по годам играет. Даже не знаю, кто главное открытие сезона, он или Батраков. Оба заслужили.
Ответ Абдулов Алексей
Дзюба где? Как человек, который всё ищет и ищет новые вызовы, даже если их там нет.
Главное, что он их не просто находит, но и успешно преодолевает.
Отличные ребята!