Канчельскис о Кисляке: «Главное открытие сезона РПЛ, в Европе такой футболист точно не затеряется. Надо уезжать и пробовать свои силы среди лучших»
Андрей Канчельскис заявил, что Матвей Кисляк не затеряется в Европе.
«Батракова, наверное, уже не стоит называть открытием. Он провел отличный сезон, но уже все понимают, что это игрок высокого уровня.
То же самое можно сказать и про Кисляка. Вот это главное открытие сезона РПЛ. В Европе такой футболист точно не затеряется. Надо уезжать и пробовать свои силы среди лучших», – сказал бывший полузащитник сборной России.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ 19-летний Кисляк провел за ЦСКА 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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