Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»

Владимир Федотов поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России.

«Ростов » и ЦСКА сыграют за трофей 1 июня.

– Чего ждете от финала Кубка России?

– Это Кубок, отдельный турнир – здесь нет фаворитов. Понятно, какую серию выдал ЦСКА. Возможно, в этом плане армейцы и являются фаворитами. Но мы видели, как в Германии команда третьего дивизиона [«Арминия»] дошла до финала, и только там уступила. Поэтому Кубок – всегда 50 на 50. Здесь любая команда готова показать свой максимум и победить.

– За кого будете болеть?

– Буду в нейтральном статусе – за красивый результативный футбол, – сказал экс-тренер ЦСКА.

Федотов был уволен из армейского клуба в начале июня прошлого года после двух сезонов.