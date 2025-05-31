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Комличенко мечтает о трофее: «Хочется, конечно. Боженька даст — выиграем»

Николай Комличенко заявил, что мечтает выиграть трофей.

Нападающий «Ростова» высказался в преддверии Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА, который пройдет 1 июня в «Лужниках».

— Тебе скоро 30. Черту можно подвести?

— Я не знаю, если надо, подведите.

— Твоя жизнь — твоя черта.

— Нет, тогда нет. Двигаемся дальше.

— Сколько еще? Все самое интересное впереди?

— Сколько? Сколько бог даст, как говорится.

— В твоем сердце «Ростов» сколько места занимает?

— Достаточно. Я здесь четыре года. Чувствую себя как дома, скажем так.

— Сам себе что пожелаешь?

— Главное — без травм. И главное, чтобы семья была дома и все были здоровы. Это самое главное. Остальное все будет, есть и, дай бог, чтобы было.

— А в профессиональном?

— Главное — без травм, а дальше все зависит от меня.

— Слово «трофей» не звучит?

— Дай бог, дай бог! Мечтаем, мечтаем. Хочется, конечно. Боженька даст — выиграем, — сказал Комличенко.

Сообщалось, что форвард согласовал 3-летний контракт с «Локомотивом» с зарплатой 7 млн рублей в месяц.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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