Комличенко мечтает о трофее: «Хочется, конечно. Боженька даст — выиграем»
Нападающий «Ростова» высказался в преддверии Суперфинала Фонбет Кубка России с ЦСКА, который пройдет 1 июня в «Лужниках».
— Тебе скоро 30. Черту можно подвести?
— Я не знаю, если надо, подведите.
— Твоя жизнь — твоя черта.
— Нет, тогда нет. Двигаемся дальше.
— Сколько еще? Все самое интересное впереди?
— Сколько? Сколько бог даст, как говорится.
— В твоем сердце «Ростов» сколько места занимает?
— Достаточно. Я здесь четыре года. Чувствую себя как дома, скажем так.
— Сам себе что пожелаешь?
— Главное — без травм. И главное, чтобы семья была дома и все были здоровы. Это самое главное. Остальное все будет, есть и, дай бог, чтобы было.
— А в профессиональном?
— Главное — без травм, а дальше все зависит от меня.
— Слово «трофей» не звучит?
— Дай бог, дай бог! Мечтаем, мечтаем. Хочется, конечно. Боженька даст — выиграем, — сказал Комличенко.
Сообщалось, что форвард согласовал 3-летний контракт с «Локомотивом» с зарплатой 7 млн рублей в месяц.