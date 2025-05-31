Левников обслужит Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом». Мешков – ВАР
Назначены арбитры на Суперфинал FONBET Кубка России.
Главный судья матча «Ростов» – ЦСКА – Кирилл Левников.
Ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Резервный арбитр – Алексей Сухой. Резервный ассистент – Рустам Мухтаров. На ВАР будет Виталий Мешков, AВАР – Андрей Фисенко. инспектор — Сергей Зуев.
Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало – в 18:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
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