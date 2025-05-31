«Зенит» – явный фаворит на победу в следующем сезоне Кубка России

Букмекеры считают, что «Зенит» выиграет FONBET Кубок России в сезоне-2025/26.

В текущем розыгрыше петербуржцы вылетели от ЦСКА в финале Пути РПЛ (2:0, 0:3). При этом в следующем сезоне «Зенит» котируется явным фаворитом на победу – с коэффициентом 3.20.

Участники суперфинала нынешнего сезона – ЦСКА и «Ростов» – не вошли в топ-3 фаворитов. В тройке «Спартак» и «Краснодар» – на них дают по 7.00.

В текущем розыгрыше красно-белые выбыли на стадии 1/4 финала Пути РПЛ, проиграв «Ростову» (0:1, 1:2). «Быки» вылетели от «Ахмата» в 1/8 финала Пути регионов (1:2).

Победитель Кубка России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 3.20;

2-3. «Спартак» – 7.00;

2-3. «Краснодар» – 7.00;

4-5. ЦСКА – 9.00;

4-5. «Динамо» – 9.00;

6. «Локомотив» – 11.00;

7. «Ростов» – 25.00.

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