Орлов о Венделе: «Зенит» заработает на нем даже больше, чем мог получить от «Ботафого». И замена ему уже есть»

Геннадий Орлов считает, что срыв трансфера Вендела не пойдет «Зениту» во вред.

«Еще весной должен был прибыть игрок на замену Клаудиньо . Уже нашли, договорились, но в последний момент трансфер не состоялся. Такое бывает, что сделаешь. Теперь про Вендела все пишут. Его переход в «Ботафого » не случился, но нет худа без добра.

Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И «Зенит» заработает на нем даже больше, чем мог получить от «Ботафого». Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Но фамилия, конечно, не объявляется», – сказал комментатор Геннадий Орлов .

В «Зените» сообщили, что Венделом интересуются четыре иностранных клуба: «География всемирная»