Орлов о Венделе: «Зенит» заработает на нем даже больше, чем мог получить от «Ботафого». И замена ему уже есть»
Геннадий Орлов считает, что срыв трансфера Вендела не пойдет «Зениту» во вред.
«Еще весной должен был прибыть игрок на замену Клаудиньо. Уже нашли, договорились, но в последний момент трансфер не состоялся. Такое бывает, что сделаешь. Теперь про Вендела все пишут. Его переход в «Ботафого» не случился, но нет худа без добра.
Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И «Зенит» заработает на нем даже больше, чем мог получить от «Ботафого». Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Но фамилия, конечно, не объявляется», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
В «Зените» сообщили, что Венделом интересуются четыре иностранных клуба: «География всемирная»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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