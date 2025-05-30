«Зенит» хочет за Вендела 30+ млн евро, бразилец интересен клубам Ближнего Востока (Legalbet)
Вендел может перейти в клуб с Ближнего Востока.
Как сообщает Legalbet, «Зенит» рассчитывает получить за трансфер бразильца более 30 миллионов евро.
Сразу несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в переходе 27-летнего полузащитника.
Прежде сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» – стороны расторгли договор о сделке. Сообщалось, что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.
Такое сообщалось об интересе катарского «Аль-Садда» к Венделу.
В прошедшем сезоне хавбек 22 матча в Мир РПЛ, забив 1 гол и сделав 10 результативных передач. Из-за травмы он пропустил последние три игры в чемпионате. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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