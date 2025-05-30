«Зенит» хочет за Вендела 30+ млн евро, бразилец интересен клубам Ближнего Востока (Legalbet)

Вендел может перейти в клуб с Ближнего Востока.

Как сообщает Legalbet, «Зенит » рассчитывает получить за трансфер бразильца более 30 миллионов евро.

Сразу несколько клубов с Ближнего Востока заинтересованы в переходе 27-летнего полузащитника.

Прежде сорвался трансфер Вендела в «Ботафого» – стороны расторгли договор о сделке. Сообщалось , что у владельца бразильской команды Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы. Клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами.

Такое сообщалось об интересе катарского «Аль-Садда» к Венделу.

В прошедшем сезоне хавбек 22 матча в Мир РПЛ , забив 1 гол и сделав 10 результативных передач. Из-за травмы он пропустил последние три игры в чемпионате. Его статистику можно изучить здесь .