Тимощук считает Вендела лучшим хавбеком РПЛ: «Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно»

Анатолий Тимощук считает Вендела лучшим хавбеком Мир РПЛ.

Также ассистент тренера «Зенита» назвал открытия прошедшего сезона.

«Мне нравится Агкацев, как он стоял, был основным открытием среди вратарей. Я бы назвал Латышонка, но мы знали его силу и уровень. Агкацев со второго номера стал первым в «Краснодаре », получилось открытие для них, были спасения во многих матчах, в том числе с махачкалинским «Динамо».

Я бы также отметил Батракова , очень приятное впечатление оставил – по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ.

В «Зените » достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», – сказал Тимощук .

Семак о будущем Вендела: «Будем коммуницировать с его агентами. Он один из лучших в РПЛ – травмы повлияли на игру «Зенита»