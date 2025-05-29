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Тимощук считает Вендела лучшим хавбеком РПЛ: «Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно»

Анатолий Тимощук считает Вендела лучшим хавбеком Мир РПЛ.

Также ассистент тренера «Зенита» назвал открытия прошедшего сезона.

«Мне нравится Агкацев, как он стоял, был основным открытием среди вратарей. Я бы назвал Латышонка, но мы знали его силу и уровень. Агкацев со второго номера стал первым в «Краснодаре», получилось открытие для них, были спасения во многих матчах, в том числе с махачкалинским «Динамо».

Я бы также отметил Батракова, очень приятное впечатление оставил – по движению, по мобильности, по мысли. Я думаю, что это талант РПЛ. 

В «Зените» достаточно крепко играл весь коллектив. Хотя, естественно, Вендел выделялся. Я считаю его лучшим полузащитником РПЛ. Когда он в форме и в настроении, его остановить невозможно. Вендел для меня стоит особняком как игрок, как исполнитель», – сказал Тимощук.

Семак о будущем Вендела: «Будем коммуницировать с его агентами. Он один из лучших в РПЛ – травмы повлияли на игру «Зенита»

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoВендел
logoЕвгений Латышонок
logoКраснодар
logoСтанислав Агкацев
logoАнатолий Тимощук
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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