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  • Губерниев о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Есть деньги – пусть дальше тратят. Корм только не в коня. Клуб иногда с жиру бесится, при Федуне он был целостнее»
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Губерниев о продлении контракта Станковича со «Спартаком»: «Есть деньги – пусть дальше тратят. Корм только не в коня. Клуб иногда с жиру бесится, при Федуне он был целостнее»

Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» при Леониде Федуне был целостнее.

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о продлении контракта главного тренера Деяна Станковича с московским клубом.

«Значит, у них есть деньги – пусть дальше тратят. Корм только не в коня. Мне кажется, иногда «Спартак» просто бесится с жиру. Особенно, когда анализируешь их трансферную политику. На практике получается пшик. Дали кредит доверия тренеру, значит, рассчитывают, что он будет вместе с командой также убедителен осенью. Но Станкович шарахается, состав меняет, нет у него какого-то базиса.

У меня есть ощущение, что последние несколько тренеров «Спартака» футболистов своих не знают. Как в свое время Тедеско или Абаскаль: «Ой, у нас, оказывается, есть вратарь Селихов, который очень хорошо играет в футбол. Как интересно, давайте его попробуем». Так и сейчас.

Есть крыло, которое занимается селекцией, тренер к этому отношения не имеет. Вот футболист Иванов, или футболист Смит, или футболист какой-нибудь из Бразилии. Окей, оставим. Ура! Ой, не пошло. Воспитанников спартаковских посмотрим. Им же виднее. Команда частная – что хотят, то и воротят.

Все познается в сравнении. При Федуне, мне кажется, «Спартак» был целостнее. Сейчас сравнение во многом не в пользу нынешнего менеджмента «Спартака». Про тренера и тренерский штаб ничего не хочу сказать – он свою работу как может, так и делает. А вот с менеджментом проблемы. Кто все эти люди, которые футболистов покупают? Или добро дают, деньги выделяют», – сказал Губерниев.

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛеонид Федун
logoДмитрий Губерниев
logoДоменико Тедеско
logoАлександр Селихов
logoГильермо Абаскаль
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