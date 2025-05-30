Бояринцев о Станковиче: «Спартак» оставил тренера-иностранца, который не дал результат – то же было с Абаскалем. Россиянина уже давно бы уволили и смешали с грязью»
Денис Бояринцев оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».
Красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ в прошедшем сезоне. 25 мая «Спартак» продлил контракт с тренером Деяном Станковичем.
«Неудивительно, что «Спартак» оставил главного тренера-иностранца, который не дал результат. Такая же ситуация была с Абаскалем. Если бы на месте Станковича был россиянин, его давно бы уволили и смешали с грязью.
Почему-то у руководства есть любовь к тренерам из-за рубежа. Они всегда получают дополнительные шансы. «Спартак» был хорош в конце осенней части, но игра команды весной – это провал.
Но даже с такой весной Станкович получил карт-бланш. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал экс-игрок «Спартака» и главный тренер «Ротора».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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