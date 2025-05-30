Владислав Радимов: «Мы полгода говорим о «Химках» как о меме. Уехали, и слава богу. В РПЛ у всех поля хорошие, а там огород. 162 человека на трибунах»

Владислав Радимов высказался о «Химках».

«Химки» не получили лицензию для выступления в Мир РПЛ. В прошлом сезоне подмосковный клуб занял 12-е место.

«Реакция, что «Химок» больше нет? Слава богу, дай бог, чтобы это было надолго. В чемпионате у всех поля хорошие, а там огород какой‑то. Я был в этом году на стадионе «Химок», 162 на человека на трибунах было, причем без футболистов я считал.

Было сложно зайти на стадион, тебя там досматривают как будто в каких‑то в исправительных местах. Уехали, и слава богу. Мы полгода говорим о «Химках» как о меме», – сказал экс-игрок «Зенита».