РФС о проблемах «Химок» при получении лицензии: «Просроченная кредиторская задолженность составляла близкую к 50% бюджета на сезон сумму»

В РФС высказались о проблемах «Химок» при получении лицензии.

– Что не так было с «Химками»?

– Если сравнивать обсуждение, которое было с «Крыльями Советов» и «Химками» по финансовым вопросам, то разница была в двух важных аспектах. Первый касался того, что у «Химок» имелась просроченная кредиторская задолженность перед субъектами футбола, она была значительной, составляла близкую к 50% бюджета на сезон сумму.

РФС ориентировался на данные от 28 февраля 2025 года. С того момента до даты заседания комиссии, 24 мая, «Химки» не показали динамику погашения задолженности до нуля. Если бы это было, то это было бы основанием для возможности позитивного рассмотрения.

Второй аспект в наличии гарантий на следующий сезон. «Химки» изменили систему финансирования, сделали ее более надежной. При этом в случае выдачи лицензии использовался бы жесткий механизм контроля, мы бы поручили РПЛ следить за этим. Учитывая отсутствие погашения просроченных задолженностей, а также накопления других задолженностей, а также прошлые истории других клубов, не позволяло нам сделать вывод, что гарантии будут реализованы, – передает слова генсека РФС Митрофанова корреспондент Спортса“.