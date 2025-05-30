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  • Сергей Юран: «Раньше Московскую область в РПЛ представляли и «Сатурн», и «Химки». Регион большой, серьезный. Наверное, второй после Москвы в плане возможностей»
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Сергей Юран: «Раньше Московскую область в РПЛ представляли и «Сатурн», и «Химки». Регион большой, серьезный. Наверное, второй после Москвы в плане возможностей»

Сергей Юран высказался о «Химках».

Подмосковная команда ранее не получила лицензию для выступления в Мир РПЛ.

«Не буду скрывать, расстроен. Для меня такие вещи печальны — пострадают административный персонал, футболисты. Обидно, что академия будет расформирована — мальчишки занимаются, а не на улице находятся.

Для детей концентрация на спорте важна, даже если они не станут профессиональными игроками. Раньше Московскую область в РПЛ представляли и раменский «Сатурн», и «Химки»... Регион большой, серьезный. Наверное, второй после Москвы в плане возможностей.

Когда команда решает задачу выхода в РПЛ, нужно следить, не компания ли однодневка финансирует клуб. Например, тольяттинский «Акрон» спонсирует серьезный концерн – это дает убеждение, что проект серьезный.

А когда приходит просто бизнесмен... Сегодня он идет, завтра не идет. Потом все закрывают и уходят. Нужно за такими вещами серьезнее следить. Если брать «Химки», то, наверное, надо ставить на контроль губернатора и области», – сказал экс-тренер «Химок».

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoСергей Юран
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
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