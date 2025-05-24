«Спартак» при Станковиче занял 4-е место в РПЛ, набрав 57 очков. В прошлом сезоне было 5-е место при Абаскале и Слишковиче
«Спартак» под руководством Деяна Станковича занял 4-е место в Мир РПЛ.
Сегодня московский клуб разгромил «Химки» со счетом 5:0 в матче 30-го тура. Таким образом, красно-белые с 57 очками стали четвертыми в чемпионате России.
В прошлом сезоне «Спартак» занял 5-е место, набрав 50 баллов. Тогда красно-белых тренировали Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович, который исполнял обязанности главного тренера.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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