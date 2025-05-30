Генсек РФС о лицензировании «Крыльев»: «Предоставили достаточные и объективные гарантии»

В РФС высказались о лицензировании «Крыльев Советов».

Генеральный секретарь РФС отметил, что «Крылья» предоставили достаточные гарантии во время прохождение лицензирования.

– Были ли вопросы к «Крыльям Советов»?

– Стопроцентной гарантии, что проблем не будет, процедура лицензирования не дает. Мы смотрим, хватит ли гарантий до конца сезона.

«Крылья» предоставили достаточные и объективные гарантии. Мы видим, что команда обеспечивает свой бюджет, – передает слова Митрофанова корреспондент Спортса’‘.