Генсек РФС о лицензировании «Крыльев»: «Предоставили достаточные и объективные гарантии»
В РФС высказались о лицензировании «Крыльев Советов».
Генеральный секретарь РФС отметил, что «Крылья» предоставили достаточные гарантии во время прохождение лицензирования.
– Были ли вопросы к «Крыльям Советов»?
– Стопроцентной гарантии, что проблем не будет, процедура лицензирования не дает. Мы смотрим, хватит ли гарантий до конца сезона.
«Крылья» предоставили достаточные и объективные гарантии. Мы видим, что команда обеспечивает свой бюджет, – передает слова Митрофанова корреспондент Спортса’‘.
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