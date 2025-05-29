Осинькин получил награду «За заслуги перед Самарской областью» от Федорищева. Тренер покинул «Крылья Советов»

Игорь Осинькин получил награду «За заслуги перед Самарской областью».

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Талантливый тренер, внесший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области – футбольного клуба «Крылья Советов». За 5 лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране. 194 матча, много ярких побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды.

Наступил момент перемен. Сотрудничество «Крыльев Советов» и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области.

Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаемся с грустью и со взаимным уважением. Спасибо и успехов, Игорь Витальевич!

Начинается новый этап в жизни «Крыльев Советов». Только вперед!» – написал Федорищев.

Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» 27 мая.