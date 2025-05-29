Ларин о Зиньковском: «Я бы хотел, чтобы он играл за «Спартак», он тоже хочет, но шансов мало, кажется. Придется какую-то аренду искать»

Николай Ларин высказался о будущем Антона Зиньковского.

Полузащитник «Спартака » провел вторую часть сезона в «Крылья Советов » на правах аренды. Ранее сообщалось , что главный тренер красно-белых Деян Станкович не рассчитывает на Зиньковского.

«Думаю, придется ему какую-то аренду искать. Я бы хотел, чтобы он играл за «Спартак». Но, мне кажется, что на это мало шансов.

Он, конечно, тоже хочет играть в клубе. Если поедет с ними на сборы, то будет доказывать», – сказал спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин .

В прошедшем сезоне Мир РПЛ 29-летний Зиньковский провел 18 матчей и отметился одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь .