Ларин о Зиньковском: «Я бы хотел, чтобы он играл за «Спартак», он тоже хочет, но шансов мало, кажется. Придется какую-то аренду искать»
Николай Ларин высказался о будущем Антона Зиньковского.
Полузащитник «Спартака» провел вторую часть сезона в «Крылья Советов» на правах аренды. Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не рассчитывает на Зиньковского.
«Думаю, придется ему какую-то аренду искать. Я бы хотел, чтобы он играл за «Спартак». Но, мне кажется, что на это мало шансов.
Он, конечно, тоже хочет играть в клубе. Если поедет с ними на сборы, то будет доказывать», – сказал спортивный директор академии «Спарта» Николай Ларин.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ 29-летний Зиньковский провел 18 матчей и отметился одной результативной передачей. Его подробная статистика – здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8132 голоса
ПСЖ
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости