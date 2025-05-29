Диалло о Гарначо: «Надеюсь, он останется в «МЮ», это не такая уж большая проблема. Алехандро – классный игрок»
Амад Диалло хочет, чтобы Алехандро Гарначо остался в «МЮ».
«Алехандро – действительно классный игрок, нам нужны хорошие игроки в команде. Я хорошо знаю Гарна. Надеюсь, он останется с нами в следующем сезоне. Это не такая уж большая проблема для команды», – сказал полузащитник «МЮ».
В текущем сезоне АПЛ 20-летний Гарначо забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи в 36 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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