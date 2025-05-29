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Бос о тен Хаге: «Достижения Эрика говорят сами за себя – в «Утрехте», «Аяксе» и даже в «МЮ». Кто после Фергюсона был успешен в «Юнайтед»? Не всегда виноват только тренер»

Петер Бос с оптимизмом оценил назначение Эрика тен Хага в «Байер».

В понедельник клуб из Леверкузена объявил о назначении тен Хага на пост главного тренера. Нидерландский специалист подписал контракт до 2027 года.

– Я убежден, что «Байер» сделал отличный выбор. Эрик и «Байер» отлично подойдут друг другу. У него будет много хороших игроков.

– Что, по вашему мнению, отличает тен Хага от других?

– Эрик прекрасно разбирается в футболе, он очень хороший тренер. Я никогда не работал с ним, но все, кто работал с Эриком, говорили мне только хорошее. Он работает очень много и с четкой структурой. Его успехи говорят сами за себя, будь то в «Утрехте», «Аяксе» или даже в «Манчестер Юнайтед».

Его достижения в «Аяксе» были невероятны. Да, у него в команде было много классных игроков, но все они стали еще лучше под руководством Эрика. Он вывел «Аякс» в полуфинал Лиги чемпионов. Это сенсация для клуба из Нидерландов в наши дни.

– Почему тен Хаг потерпел неудачу в «Манчестер Юнайтед»?

– Не стоит забывать, что он выиграл Кубок Англии в 2024 году. Но давайте будем честны. Кто из тренеров после ухода Алекса Фергюсона был достаточно успешен в «МЮ»? Луи ван Гал – нет. Жозе Моуринью – тоже нет. Так же, как и тен Хаг. Не всегда виноват только тренер. Возможно, дело в «МЮ» в том числе, – сказал бывший главный тренер «Байера», ныне возглавляющий ПСВ.

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
logoЭрик тен Хаг
logoБайер
logoАякс
logoПетер Бос
logoЛуи ван Гал
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Нидерланды
logoЖозе Моуринью
logoМанчестер Юнайтед
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