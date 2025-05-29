Аморим о выходе Гарначо во 2-м тайме против звезд Юго-Восточной Азии: «Неудивительно, Алехандро – игрок «МЮ». Некоторые игроки не прилетели из-за травм»
Рубен Аморим объяснил выход Алехандро Гарначо в матче против сборной звезд Азии.
«МЮ» уступил сборной звезд Юго-Восточной Азии (0:1) в товарищеском матче в Куала-Лумпуре. Гарначо вышел на поле после перерыва и провел на поле весь второй тайм.
Ранее сообщалось, что Аморим в резкой форме сказал вингеру искать себе новый клуб во время командного собрания.
«Это неудивительно, потому что он игрок «Манчестер Юнайтед». Некоторые игроки травмированы. Было лучше, чтобы они не полетели сюда на эти две игры. Это нормальная ситуация. Все в порядке», – сказал главный тренер «МЮ».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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