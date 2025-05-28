Аморим сказал Гарначо «Молись, чтобы найти новый клуб» перед игроками «МЮ»
Рубен Аморим отчитал Алехандро Гарначо перед футболистами «МЮ».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» уведомил вингера о необходимости искать новую команду.
Daily Mail сообщает, что во время собрания команды на базе «МЮ» в минувшую субботу Аморим сказал Гарначо: «Лучше молись, чтобы найти клуб, который тебя подпишет».
Отмечается, что тон тренера дал понять Гарначо и его партнерам по команде, что время аргентинца в «МЮ» подошло к концу.
Вингер ранее выражал недовольство игровым временем в финале Лиги Европы, где манкунианцы уступили «Тоттенхэму» (0:1).
В этом сезоне Гарначо провел 36 матчей в АПЛ и отметился 6 голами и 2 ассистами. 20-летний футболист принадлежит «МЮ» с 2020 года.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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