Аморим сказал Гарначо «Молись, чтобы найти новый клуб» перед игроками «МЮ»

Рубен Аморим отчитал Алехандро Гарначо перед футболистами «МЮ».

Ранее сообщалось , что главный тренер «Манчестер Юнайтед » уведомил вингера о необходимости искать новую команду.

Daily Mail сообщает, что во время собрания команды на базе «МЮ» в минувшую субботу Аморим сказал Гарначо : «Лучше молись, чтобы найти клуб, который тебя подпишет».

Отмечается, что тон тренера дал понять Гарначо и его партнерам по команде, что время аргентинца в «МЮ» подошло к концу.

Вингер ранее выражал недовольство игровым временем в финале Лиги Европы, где манкунианцы уступили «Тоттенхэму» (0:1).

В этом сезоне Гарначо провел 36 матчей в АПЛ и отметился 6 голами и 2 ассистами. 20-летний футболист принадлежит «МЮ» с 2020 года.