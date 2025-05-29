  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер сборной Гонконга о турне «МЮ» по Азии: «Игрокам это нужно, как пуля в голове. Они просто хотят отдохнуть и восстановиться. А такие поездки устраивают ради прибыли»
9

Тренер сборной Гонконга о турне «МЮ» по Азии: «Игрокам это нужно, как пуля в голове. Они просто хотят отдохнуть и восстановиться. А такие поездки устраивают ради прибыли»

Тренер сборной Гонконга высказался о матче с «Манчестер Юнайтед».

Команды проведут товарищескую встречу 30 мая. 

«Игроки, как я знаю по своему опыту, просто хотят отдохнуть. Эта поездка нацелена на получение прибыли. Команды проводят туры в конце сезона ради этого.

Я работал на телевидении «Манчестер Юнайтед» в Перте во время предсезонного тура. В случае с турами после завершения сезона все по-другому. Болельщики и спонсоры платят деньги. Но никто из игроков не хочет этого делать, потому что они хотят восстановиться, а многие после [таких поездок] еще играют за сборную. 

Им, наверное, это нужно, как пуля в голове. Никто не говорит об этом официально, потому что не может.

Я хочу, чтобы мы показали, что мы профессионалы. «Манчестер Юнайтед» попытается устроить здесь шоу. Мы спарринг-партнеры. Это показательная игра. Для нас это тренировка.

Моя работа – следить за тем, чтобы никто не переусердствовал. Мы здесь для того, чтобы помочь провести мероприятие и дать фанатам зрелище с оптимальным соотношением цены и качества», – сказал главный тренер сборной Гонконга и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Эшли Вествуд.

Кто выиграет Лигу чемпионов?8124 голоса
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoМанчестер Юнайтед
logoсборная Гонконга
logoпремьер-лига Англия
товарищеские матчи (сборные)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»
1017 минут назад
Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами повлияли на выбор Флориана (Кристиан Фальк)
421 минуту назад
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
2735 минут назад
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
629 минут назадРеклама
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
436 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14637 минут назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
655 минут назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
113сегодня, 10:17
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
23сегодня, 10:15
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
1557 минут назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
26сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44
«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе
31сегодня, 07:28