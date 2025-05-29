Тренер сборной Гонконга о турне «МЮ» по Азии: «Игрокам это нужно, как пуля в голове. Они просто хотят отдохнуть и восстановиться. А такие поездки устраивают ради прибыли»

Тренер сборной Гонконга высказался о матче с «Манчестер Юнайтед».

Команды проведут товарищескую встречу 30 мая.

«Игроки, как я знаю по своему опыту, просто хотят отдохнуть. Эта поездка нацелена на получение прибыли. Команды проводят туры в конце сезона ради этого.

Я работал на телевидении «Манчестер Юнайтед» в Перте во время предсезонного тура. В случае с турами после завершения сезона все по-другому. Болельщики и спонсоры платят деньги. Но никто из игроков не хочет этого делать, потому что они хотят восстановиться, а многие после [таких поездок] еще играют за сборную.

Им, наверное, это нужно, как пуля в голове. Никто не говорит об этом официально, потому что не может.

Я хочу, чтобы мы показали, что мы профессионалы. «Манчестер Юнайтед» попытается устроить здесь шоу. Мы спарринг-партнеры. Это показательная игра. Для нас это тренировка.

Моя работа – следить за тем, чтобы никто не переусердствовал. Мы здесь для того, чтобы помочь провести мероприятие и дать фанатам зрелище с оптимальным соотношением цены и качества», – сказал главный тренер сборной Гонконга и воспитанник «Манчестер Юнайтед » Эшли Вествуд.