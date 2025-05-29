Галеоне о «Милане» Аллегри: «Он будет играть по схеме 4-2-3-1, но нужны 3-4 усиления, особенно в защите. Леау прибавит при Максе, с ним они поборются за скудетто»
Джованни Галеоне рассказал, каким видит «Милан» при Массимилиано Аллегри.
Ранее стало известно, что 57-летний специалист принял предложение возглавить команду.
«Леау прибавит при Максе, как и Пулишич – они стали бы опорой его команды. Даже Тео, на мой взгляд, изменил бы свое отношение. Не забывайте, что и Погба тоже было нелегко управлять.
Он будет играть по схеме 4-2-3-1, но нужны 3-4 усиления, особенно в защите, где Павлович показал, что не соответствует уровню. Безусловно, с Аллегри они смогут побороться за скудетто», – заявил бывший тренер и близкий друг Аллегри Джованни Галеоне в интервью 7Gold.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportmediaset
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