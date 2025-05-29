«МЮ», «Ньюкасл», «Милан» и «Ювентус» проинформированы о желании Делапа перейти в другой клуб. Форвард «Ипсвича» предпочитает присоединиться к «Челси»

Лиэм Делап хочет перейти в «Челси».

По информации The Athletic, нападающий «Ипсвича » предпочитает присоединиться именно к лондонцам.

«Манчестер Юнайтед », «Ньюкасл », «Эвертон », «Ноттингем Форест», «Милан» и «Ювентус » были проинформированы о том, что футболист хочет перейти в другую команду. Об этом сообщили источники в этих клубах.

В контракте игрока указана сумма отступных в размере 30 млн фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Делап провел 37 матчей и забил 12 голов. Его статистика – здесь .