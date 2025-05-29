«МЮ», «Ньюкасл», «Милан» и «Ювентус» проинформированы о желании Делапа перейти в другой клуб. Форвард «Ипсвича» предпочитает присоединиться к «Челси»
Лиэм Делап хочет перейти в «Челси».
По информации The Athletic, нападающий «Ипсвича» предпочитает присоединиться именно к лондонцам.
«Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем Форест», «Милан» и «Ювентус» были проинформированы о том, что футболист хочет перейти в другую команду. Об этом сообщили источники в этих клубах.
В контракте игрока указана сумма отступных в размере 30 млн фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Делап провел 37 матчей и забил 12 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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