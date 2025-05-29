Пиоли может возглавить «Аталанту». Экс-тренер «Милана» – один из кандидатов на замену Гасперини
Стефано Пиоли претендует на пост главного тренера «Аталанты».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб связался с экс-тренером «Милана». Он рассматривается в качестве одного из трех кандидатов на замену Джан Пьеро Гасперини.
Ранее сообщалось, что 67-летний специалист покинет «Аталанту». Решение уже принято самим тренером и официально доведено до руководства клуба.
Пиоли может вскоре покинуть саудовский «Аль-Наср». «Аталанта» проинформирована о его ситуации.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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