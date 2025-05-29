Пиоли может возглавить «Аталанту». Экс-тренер «Милана» – один из кандидатов на замену Гасперини

Стефано Пиоли претендует на пост главного тренера «Аталанты».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , клуб связался с экс-тренером «Милана». Он рассматривается в качестве одного из трех кандидатов на замену Джан Пьеро Гасперини.

Ранее сообщалось, что 67-летний специалист покинет «Аталанту». Решение уже принято самим тренером и официально доведено до руководства клуба.

Пиоли может вскоре покинуть саудовский «Аль-Наср ». «Аталанта » проинформирована о его ситуации.