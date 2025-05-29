Итальяно продлил контракт с «Болоньей» до 2027-го. Тренером интересовался «Милан»
«Болонья» продлила соглашение с Винченцо Итальяно.
Клуб объявил о достижении договоренности с главным тренером о продлении контракта до 30 июня 2027 года.
«Мы очень рады продлить наши отношения с Винченцо Итальяно. Как мы уже неоднократно говорили, это всегда было нашим намерением.
Мы готовы вместе противостоять многочисленным вызовам, которые принесет нам следующий сезон», – сказал генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи.
Ранее 47-летнего специалиста связывали с возможным переходом в «Милан».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Болоньи»
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