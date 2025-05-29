Итальяно продлил контракт с «Болоньей» до 2027-го. Тренером интересовался «Милан»

«Болонья» продлила соглашение с Винченцо Итальяно.

Клуб объявил о достижении договоренности с главным тренером о продлении контракта до 30 июня 2027 года.

«Мы очень рады продлить наши отношения с Винченцо Итальяно . Как мы уже неоднократно говорили, это всегда было нашим намерением.

Мы готовы вместе противостоять многочисленным вызовам, которые принесет нам следующий сезон», – сказал генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи.

Ранее 47-летнего специалиста связывали с возможным переходом в «Милан ».