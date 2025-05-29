Аллегри согласился возглавить «Милан». Тренер подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5+2 млн евро за сезон (Sportmediaset)
Массимилиано Аллегри согласился возглавить «Милан».
Как пишет Sportmediaset, 57-летний специалист принял предложение возглавить команду. Ожидается, что он подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро за сезон, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро.
Ранее Аллегри возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
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