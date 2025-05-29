  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри согласился возглавить «Милан». Тренер подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5+2 млн евро за сезон (Sportmediaset)
92

Аллегри согласился возглавить «Милан». Тренер подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5+2 млн евро за сезон (Sportmediaset)

Массимилиано Аллегри согласился возглавить «Милан».

Как пишет Sportmediaset, 57-летний специалист принял предложение возглавить команду. Ожидается, что он подпишет трехлетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро за сезон, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро. 

Ранее Аллегри возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?447 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
logoсерия А Италия
logoМилан
logoМассимилиано Аллегри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тихонов о Дзюбе в Госдуме: «Это будет издевательство над спортом, над ним вся страна смеялась. Если приходить туда, то надо хоть что-то делать. 20 лет сидят, Журова там уже состарилась»
47 минут назад
«Чалов – тормоз, уровень РПЛ он не потянет. Нет скорости, дриблинга, бревно подставьте, от него тоже в штрафной мячи будут отскакивать в ворота». Пономарев о форварде
1318 минут назад
Аморим о том, уйдет ли Бруну из «МЮ»: «Не думаю. Он отказался от многих предложений»
629 минут назад
«Аль-Хилаль» готов заплатить «МЮ» 100 млн фунтов за Бруну, а игроку почти утроить зарплату. Хавбек зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю (Sky Sports)
2543 минуты назад
Роналду остается в «Аль-Насре». 40-летний форвард продлил контракт с саудовским клубом (Санти Ауна)
4956 минут назад
Представляя Трента, «Реал» показал угловой, с которого «Ливерпуль» забил «Барсе» в ЛЧ – каталонцы проиграли 0:4 в полуфинале в 2019-м
5458 минут назад
Гасперини – главный кандидат на пост тренера «Ювентуса», но Рома» опережает туринцев
33сегодня, 14:11
Снейдер о Моуринью: «Перед финалом ЛЧ спонсор «Интера» хотел, чтобы мы были в одинаковых костюмах. Жозе сказал: «Мы побеждали, одевшись как цыгане, и на финал поедем так же»
13сегодня, 14:03
Футбольный эрудит: 48 вопросов за iPhone 16
сегодня, 14:00Спецпроект
«Црвена Звезда» предложила за Тикнизяна 1,7+0,3 млн евро. «Локо» взял время на раздумья (Metaratings)
22сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Таранов о том, зачем «Краснодару» Заболотный: «Для конкуренции с Кордобой, возможно. 6+6 – неплохая статистика для нападающего»
113 минут назад
Пирло или Ваноли могут возглавить «Пизу». Индзаги после выхода клуба в Серию А позволено рассматривать предложения от других клубов
622 минуты назад
«Наполи» и 33-летний Жуан Жезус продлили контракт на год
136 минут назад
Тео может перейти в «Aль-Хилаль». Защитник «Милана» – приоритетная цель саудовского клуба
647 минут назад
«Карпин перешел из команды «Бессмыслица» в команду «Абсурд», клуб без трофеев и тренер без трофеев. Понимаю ажиотаж, когда Оппенгеймер перешел в Принстон на работу над ядерным проектом». Воробьев о «Динамо»
15сегодня, 13:50
Морено поссорился с директором «Сочи» в перерыве матча с «Пари НН». Орлов воспротивился замене Пасевича, испанец жестко отреагировал. Тренера отправят в отставку (Metaratings)
17сегодня, 13:46
Кубок короля Саудовской Аравии. Финал. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Кадисии» Обамеянга
5сегодня, 13:30
Карвальо о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Самое главное и самое большое в России, другие матчи не сравнятся с ним»
8сегодня, 13:28
Мовсесьян о селекции ЦСКА: «Мы указали: «Кисляк сильнее Айссауи». Но Федотова убедили в обратном, подставили – 6-е место, тренера убрали. «Блестящая работа»
17сегодня, 13:18
Энрике о Дани Алвесе в «Зените»: «Будем очень рады видеть здесь. Он научит молодых игроков наслаждаться футболом»
4сегодня, 13:14