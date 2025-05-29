Комличенко будет получать в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц плюс бонусы (Иван Карпов)
Николай Комличенко будет получать в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц плюс бонусы.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее стало известно, что московский клуб купит нападающего «Ростова» за 2,8 млн евро и подпишет с ним 3-летний контракт, опередив «Спартак» в борьбе за 29-летнего игрока.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Комличенко провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Подробнее его статистика – здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8043 голоса
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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