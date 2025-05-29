Комличенко будет получать в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц плюс бонусы (Иван Карпов)

Николай Комличенко будет получать в «Локомотиве» 7 млн рублей в месяц плюс бонусы.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее стало известно , что московский клуб купит нападающего «Ростова » за 2,8 млн евро и подпишет с ним 3-летний контракт, опередив «Спартак» в борьбе за 29-летнего игрока.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Комличенко провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Подробнее его статистика – здесь .