Комличенко согласовал трехлетний контракт с «Локомотивом». Форвард «Ростова» до последнего выбирал между железнодорожниками и «Спартаком»
Николай Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом».
По информации «Чемпионата», московский клуб купит нападающего «Ростова» за 2,8 миллиона евро. Стороны договорились подписать трехлетнее соглашение.
Отмечается, что футболист до последнего выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком», который предлагал контракт по схеме «2+1». В пользу железнодорожников сыграла большая заинтересованность клуба, российский костяк и возможное появление в клубе игроков «Ростова».
В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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