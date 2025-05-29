Комличенко согласовал трехлетний контракт с «Локомотивом». Форвард «Ростова» до последнего выбирал между железнодорожниками и «Спартаком»

Николай Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом».

По информации «Чемпионата», московский клуб купит нападающего «Ростова» за 2,8 миллиона евро. Стороны договорились подписать трехлетнее соглашение.

Отмечается, что футболист до последнего выбирал между «Локомотивом » и «Спартаком », который предлагал контракт по схеме «2+1». В пользу железнодорожников сыграла большая заинтересованность клуба, российский костяк и возможное появление в клубе игроков «Ростова ».

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .