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Бородюк о новом контракте Станковича: «Он футбольный человек, пожелаем ему удачи. Сколько тренеров поменялось в «Спартаке» – с управленцев тоже должен быть спрос»

Александр Бородюк высказался о продлении контракта Деяна Станковича в «Спартаке».

– «Спартак» еще на год продлил контракт с Деяном Станковичем. Как вы думаете, это верное решение после четвертого места в РПЛ и невыигрыша Кубка России?

– Это прежде всего решение руководства. Продлили Станковича – он футбольный человек, пожелаем ему удачи. Я уже много раз говорил: если управленцы, которые работают в клубе, назначают одного, другого тренера, то они также должны нести ответственность. Посмотрите. У нас во многих клубах за 2-3 года меняется по 5 тренеров.

Вспомните «Спартак». Сколько там тренеров поменялось. Поэтому с управленцев тоже должен быть спрос. Если они подписывают иностранного тренера, который в своей жизни ничего не выигрывал и никогда не играл в футбол, то спрашивайте у них, по каким критериям они его пригласили. Они должны вместе с тренером отвечать за процесс, – отметил бывший тренер сборной России.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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