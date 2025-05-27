Парфенов о новом контракте Станковича в «Спартаке»: «Российский тренер не получил бы такого доверия»
Дмитрий Парфенов высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».
Красно-белые под руководством сербского специалиста заняли четвертое место в прошедшем сезоне Мир РПЛ. Клуб заключил новое соглашение с тренером до 2027 года.
«Однозначно, продление контракта Станковича означает, что руководство клуба демонстрирует свое доверие. Российский тренер не получил бы такого доверия.
Но лучший комментарий может быть от руководителя и главного тренера «Спартака», – сказал бывший защитник красно-белых.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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