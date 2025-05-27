Колосков о Станковиче: «Пока посредственный тренер. Неприлично бороться за 4-5 место с таким составом и финансовыми возможностями»

Вячеслав Колосков высказался о тренерских качествах Деяна Станковича.

«Спартак» под руководством сербского специалиста занял четвертое место в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

«Станкович в России пока еще не проявил себя как тренер высокого европейского уровня. У него были и какие-то удачи, и какие-то неудачи.

Но с таким составом, как у него, бороться за четвертое-пятое место, как мне кажется, просто-напросто неприлично. И с такими финансовыми возможностями.

Ему для того, чтобы стать тренером хорошего уровня, надо много и много работать. И над собой, и над своим поведением.

И анализировать, почему они провалили всю весеннюю часть чемпионата России. Непонятно, чем они вообще занимались на сборах в подготовительный период.

У него есть шанс вырасти в хорошего тренера. Но этим шансом надо воспользоваться. Пока он вполне посредственный тренер», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.