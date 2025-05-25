Мостовой о новом контракте Станковича: «Это правильно. Да, сезон не самый успешный, но у многих команд так. Надо дать ему поработать»
Мостовой поддержал продление «Спартаком» контракта со Станковичем.
Сегодня московский клуб и главный тренер Деян Станкович продлили контракт до лета 2027 года. При сербе красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и не вышли в суперфинал Фонбет Кубка России.
«Я считаю, что это правильно. Может быть, были какие‑то условия с его стороны.
Да, сезон не самый успешный, но у многих команд так. Надо дать ему поработать, тем более что первая часть сезона получилась нормальная», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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